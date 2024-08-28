Театр обско-угорских народов – Солнце открывает 23-ий театральный сезон
6 сентября в 19:00 БУ «Театр обско-угорских народов – Солнце» откроет новый театральный сезон. Он начнется необычно – с зажигательного квартирника «Хулиганочка».
Формат мероприятия выходит далеко за рамки песен под гитару. Зрителей ждут стихи классических и современных поэтов-хулиганов, известные хиты от кавер-группы театра «На слуху», а также юмористические этюды и творческие номера, которые позволят взглянуть на актеров под новым неожиданным ракурсом.
Приглашаем всех похулиганить вместе с нами. Возрастное ограничение: 18+.