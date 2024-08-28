В Югре назовут лучшую нефтяную компанию года
Торжественные мероприятия пройдут в Ханты-Мансийске, в этом году они приурочены к 60-летию начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири и дадут старт череде событий в честь работников нефтегазовой промышленности, которые отметят свой профессиональный праздник 1 сентября.
В праздничных мероприятиях примет участие и временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук.
В частности, на площади Музея геологии, нефти и газа традиционно пройдет церемония открытия мемориальных плит «Звёзды Югры».
Продолжит цикл мероприятий чествование победителей и призеров ежегодного конкурса «Черное золото Югры» в персональных номинациях. Впервые в этом году назовут лауреатов в новых номинациях конкурса – «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли» и «Лучшее нефтегазосервисное предприятие».
В деловой программе мероприятий, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, – отраслевое совещание «Меры поддержки нефтегазовой отрасли в контексте достижения национальных целей развития Российской Федерации».
В завершение в Ханты-Мансийске назовут нефтяную компанию года Югры по итогам деятельности в 2023 году. Наградят победителей и призеров в номинациях «За социально-экономическое партнерство», «Самое динамично развивающееся предприятие», «Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания», «За сотрудничество с коренным населением», «За эффективность работы с недрами», «Лучший работодатель», а также вручат государственные и ведомственные награды.
Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтедобывающим регионом России. С начала разработки нефтяных месторождений на территории региона накопленная добыча нефти на 1 августа 2024 года составила 12,9 млрд тонн.
Только в 2023 году в округе добыли 216 млн тонн нефти, что составляет 40,7 % общероссийской добычи, 31,5 млрд кубических метров природного и попутного нефтяного газа.
В регионе ведут свою производственную деятельность 86 компаний, владеющих долгосрочными лицензиями на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья. В организациях нефтегазового комплекса, на предприятиях, обеспечивающих его стабильную работу, занят каждый третий югорчанин – порядка 380 тысяч человек.