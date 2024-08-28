Зажглись новые «Звезды Югры».
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в торжественной церемонии, посвященной установке мемориальных плит «Звезды Югры» по случаю празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Гостями мероприятия стали ветераны нефтегазового комплекса автономного округа, участники официальных делегаций муниципальных образований, гости и жители Ханты-Мансийска.
Напомним, установка мемориальных плит – это увековечение памяти выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также значимых мест и событий, оказавших значительное влияние на становление и развитие региона. На фасаде Музея уже установлены 57 звезд, еще одна – в честь Самотлорского месторождения, передана в Нижневартовск.
Сегодня зажглись две новые звезды Югры людям, чьей судьбой и смыслом жизни стали нефтегазовая отрасль, научные свершения на благо топливно-энергетического комплекса страны. Они открыты в честь Захарченко Николая Петровича и Хлюпина Валентина Ивановича.
На торжественной церемонии справедливо отметили, что люди, которые приезжали в Западную Сибирь и поднимали нефтегазовую целину и не предполагали, что когда-то будут звездами. Память об этих людях будет жить всегда, потому что подвиг, совершенный ими в очень короткий исторический период, не имеет мировых аналогов. И молодое поколение должно знать, с кого брать пример.
«Это хорошая традиция – увековечивать память легендарных покорителей Западной Сибири – тружеников топливно-энергетического комплекса, – отметил Борис Хохряков. – За два десятка лет уже 60 «Звезд Югры» торжественно зажжены накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Это память и внимание к людям, стоявшим у истоков, которые многое сделали, преобразуя нашу землю. Благодаря им и огромному количеству других тружеников, фасад музея заполняется звездами. И очень важно, чтобы герои не были забыты, а молодежь знала, как сделать так, чтобы и их делами гордились потомки».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры