Внимание! График выплат пособий и пенсий в ХМАО – Югре в сентябре

В Международный день коренных народов мира в России подвели итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» — события, объединившего творческие коллективы и сольных исполнителей, которые представили богатство и разнообразие традиционной культуры финно-угорски