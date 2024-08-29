Владимир Богданов назвал победу «Сургутнефтегаза» в конкурсе «Черное золото Югры» стимулом двигаться дальше
«Сургутнефтегаз» стал компанией года в окружном ежегодном конкурсе «Чёрное золото Югры» по итогам 2023 года. Награды призёрам вручили накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
«Поздравляю всех нефтяников и газовиков с наступающим профессиональным праздником! Чёрное золото Югры добывается уже более 60-ти лет. Сегодня это наукоемкий, высокотехнологичный, сложный процесс. В нем участвуют десятки крупных компаний, тысячи профессионалов. Команда «Сургутнефтегаза» в их числе. Все вместе мы честно выполняем работу, которая нужна людям и стране», — отметил генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов на церемонии вручения наград за победу в конкурсе, которая прошла в Ханты-Мансийске.
Владимир Богданов считает семнадцатую победу компании в региональном конкурсе «Черное золото Югры» стимулом двигаться дальше и улучшать эффективность работы коллектива.
«Этот масштабный конкурс — еще одно подтверждение важности нашей профессии. И каждая победа в нем повод для гордости всего коллектива. И в то же время для нас это стимул двигаться дальше и работать еще эффективнее».
«Сургутнефтегаз» также взял первое место в номинации «За социально-экономическое партнерство среди предприятий с годовым объемом добычи свыше 5 миллионов тонн нефти» и второе — в номинациях «За лучшую работу с недрами» и «За лучшую работу с коренным населением».