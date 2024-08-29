Житель Югры одержал победу в Международном фестивале финно-угорских народов
В Международный день коренных народов мира в России подвели итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» — события, объединившего творческие коллективы и сольных исполнителей, которые представили богатство и разнообразие традиционной культуры финно-угорских народов в нескольких номинациях.
В этом году на фестиваль поступила 151 заявка от исполнителей и коллективов из разных уголков страны: Калининградской, Московской областей, Ненецкого автономного округа, Пермского края, Республики Карелии, Республики Коми, Республики Мордовии, Томской области, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Житель села Шеркалы Октябрьского района Василий Бессонов стал лауреатом II степени в номинации «Народное инструментальное творчество».