В Югорске откроют первый в регионе географический класс
Школа №6 города Югорска стала первой образовательной организацией Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где появится класс Русского географического общества.
Накануне в рамках ежегодной городской педагогической конференции работников образования председатель Регионального отделения «Русского географического общества» в Югре Михаил Савченко и заместитель главы Людмила Носкова подписали соглашение об открытии класса РГО, семиклассникам вручили значки Русского географического общества.
Пилотный проект регионального отделения направлен на популяризацию географии и совместных исследований с педагогами в сфере краеведения и наук о Земле, развития творческих способностей школьников, профориентации и самореализации.
«Это значимое событие для школы, учителей и учеников Югорска. Профильная внеурочная деятельность даст возможность семиклассникам проводить исследования в сфере краеведения и смежных наук и реализовывать научные, экологические, социальные и культурные проекты и программы», — говорит Наталья Леонова, директор школы №6 города Югорска.
Отметим, самый первый класс Русского географического общества был открыт 22 сентября 2022 года в школе «Ясень» села им. 9 Января Оренбургской области.