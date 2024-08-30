Журналисты «Российской газеты» съездили в гости к ханты на границу Югры и Тюменской области
Корреспондент «РГ» побывал на границе Тюменской области и Югры в стойбище Ярсино к четырем семьям ханты, которые занимаются охотой, рыбачат, собирают дикоросы и плетут на продажу корзины из бересты.
Добирались от Тюмени до Медянок Татарских в Тобольском районе: 233 километра на машине, потом на вертолёте — над уватской тайгой, опутанной рекой Демьянкой и бурыми болотами.
Здесь, в 500-600 километрах от райцентра Уват, живут представители коренных малочисленных народов Севера. На весь муниципалитет их 157, но 73 держатся в стойбищах, образцовых, как с картинки.
Дома у уватских хантов — добротные, есть крепкие сараи, огорода, теплица из поликарбоната и поле с картошкой.
В гости вертолёт доставили нефтяников, директора промыслового хозяйства, руководителя фонда КМНС Сибири и Дальнего Востока, главу района с помощниками и журналистов.
Владимир, глава семьи, — не истинный хант, он чуваш, приравненный к коренным. Стойбище на мысу Демьянки основал его дед, потом тут жили и работали отец с матерью, теперь за угодьями смотрит он. У Владимира и его жены Натальи (оба охотники-промысловики) семеро детей. Старшие давно в городах. Елена — хирург в тюменской больнице, ее братья и сестры работают у нефтяников. С родителями пока остается самая младшая дочь, Проблемы тоже есть: пропал интернет, вертолетных рейсов не хватает, хотелось бы разжиться мощным лодочным мотором, чтобы за полдня добираться от стойбища до Увата.
Посетили и ещё четыре семьи на другом берегу Демьянки.
Старейшине Анастасии Семеновне Ярсиной — 91 год. Младшей в стойбище еще недавно считалась ее однофамилица Рая, но девушка вышла замуж за парня из Немского стойбища и теперь в отчем доме появляется нечасто. Опора и защита таежной деревеньки, где лабазов больше, чем жилых срубов, - Павел Иванович Ярсин, главный добытчик, отец Раисы. В промысловом хозяйстве «Кедровом» числятся 40 охотников из 12 уватских стойбищ. Кстати, промысловому хозяйству площадью 3,5 миллиона гектаров (оно второе по масштабу в России, притом создано для защиты интересов КМНС) нынче вменено заготовить 100 медведей, 200 лосей и 2,4 тысячи соболей. Шкуры последних предприятие выставляет на международный аукцион, делает из них сувениры.