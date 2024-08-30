Руслан Кухарук наградил работников тэка Югры в преддверии их профессионального праздника
Торжественные церемонии, приуроченные ко Дню работника нефтегазовой промышленности, прошли в Нижневартовске и Мегионе. Высшие отраслевые и окружные награды получили больше 50 югорчан, работающих в топливно-энергетическом комплексе региона. Это сотрудники «СибурТюменьГаза», «Славнефть-Мегионнефтегаза» и «Самотлорнефтегаза».
Временно исполняющий обязанности губернаторы Югра Руслан Кухарук отметил, что молодежь равняется на старшее поколение, совершившее настоящий трудовой подвиг. Такое уникальное сочетание опыта и инноваций помогает создавать оплот энергетического суверенитета России и ее безопасности в целом.
Кроме того, подчеркнул глава региона, предприятия ТЭК давно стали партнерами органов власти — примером социально ответственного бизнеса: реализуемые проекты ориентированы на развитие территорий, но в центре внимания всегда человек.
«Благодаря поддержке компаний в округе появляются новые детские сады и школы, спортивные и городские объекты. Это традиция, которая живет уже много лет. Уверен, она будет жить и дальше. Я желаю всем работникам, ветеранам крепкого здоровья, новых личных и трудовых побед и подвигов. С праздником!» — сказал Руслан Кухарук.
Напомним, накануне в Ханты-Мансийске были названы лучшие компании региона, работающие в сфере нефтегазодобычи.