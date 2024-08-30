Подарки к началу учебного года доставлены в Макеевку
Единороссы доставили подарки для детей Макеевки.
В рамках акции «Собери ребёнка в школу» сторонники, депутаты, активисты партии и «Молодой Гвардии» отправили на Донбасс больше 400 рюкзаков с канцелярий.
Накануне посылки для ребят были доставлены в Макеевку. Администрация города распределит подарки по школам. По предварительной информации, в преддверии нового учебного года канцелярию и необходимые принадлежности получат ребята из 59 образовательных учреждений.
«Собери ребёнка в школу» — традиционная акция, в которой партийцы и неравнодушные жители автономного округа принимают участие больше 10 лет. В прошлом году мы передали свыше 300 рюкзаков учащимся Макеевки. В этом направили ребятам 413. Мы оказываем помощь многодетным семьям, семьям из социально уязвимых категорий, а также новых регионов. В этом году совместными усилиями мы уже отработали почти 3 тысячи заявок от югорчан и сбор ещё продолжается», — подчеркнул секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», председатель окружной Думы Борис Хохряков.