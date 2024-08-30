Борис Хохряков вручил Благодарность Совета законодателей коллективу «Славнефть-Мегионнефтегаза».
Сегодня Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков наградил работников компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
За заслуги в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа Благодарность Совета законодателей вручена сегодня коллективу «Славнефть-Мегионнефтегаза». С ходатайством о награде коллектива обратился в Совет законодателей именно спикер окружной Думы.
За весомый вклад в экономику региона, многолетний, добросовестный труд, а также в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 60-летия со дня образования «Славнефть-Мегионнефтегаза» Почетные грамоты Председателя Думы Югры вручены сотрудникам предприятия.
«Мне с вами здесь сегодня легко и приятно говорить, так как 52 года назад я начинал свою трудовую деятельность здесь, в Мегионе, после окончания Уфимского нефтяного института, – сказал, поздравляя с праздником, Борис Хохряков. – Проработал в «Мегионнефтегазгеологии» и прошел путь от помощника бурильщика до главного инженера Объединения, руководил тремя нефтеразведочными экспедициями. Поэтому Мегион на меня, как на человека, профессионала, оказал большое влияние.
1 августа 60 лет назад было создано Нефтепромысловое управление «Мегионнефть» и вы сейчас являетесь его правопреемником. «Нижневартовскнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «Лангепаснефтегаз» – все это было потом. А первыми были вы. И вся история становления вашего предприятия связана с историей освоения Западной Сибири. А это тысячи людей, среди них – легенды: Юрий Григорьевич Эрвье, Фарман Курбанович Салманов, Виктор Иванович Муравленко, Иван Иванович Рынковой, Григорий Иванович Норкин. За 60 лет вы добыли миллионы тонн нефти. Я хотел бы отметить, что ваша компания социально ориентированная: вы много сделали объектов социальной сферы, строите жилье, благоустраиваете территории».
Борис Сергеевич поблагодарил ветеранов предприятия, которые в далекие годы приехали в Мегион, нынешнее поколение, которое старается держать достойный уровень профессионализма, продолжают добывать нефть в Мегионе и пожелал всем успехов и крепкого здоровья.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры