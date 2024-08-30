Досрочная пенсия по предложению службы занятости: изменения в законодательстве в сфере занятости населения с 1 января 2024 года
Пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, может назначаться по предложению государственного учреждения службы занятости безработному гражданину, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста при одновременном соблюдении следующих условий (ст. 51 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»:
- отсутствует возможность для трудоустройства безработного гражданина, не достигшего возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;
- безработный гражданин имеет страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеет указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
- безработный гражданин имеет величину индивидуального пенсионного коэффициента в размере, необходимом для назначения страховой пенсии по старости, в том числе назначаемую досрочно, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
- безработный гражданин уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
Досрочный выход безработного гражданина на пенсию является основанием для прекращения выплаты ему пособия по безработице и снятия с учета в качестве безработного.
Основанием для прекращения выплаты пенсии, назначенной безработным гражданам досрочно, является поступление на работу или возобновление иной деятельности, периоды которой включаются в страховой стаж, а также назначение страховой пенсии по старости.
Более подробную информацию можно получить в отделе оказания услуг в сфере занятости граждан по телефону: 8(3467) 322-188 (доб. 108,118).
Территориальный Центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району