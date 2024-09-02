Борис Хохряков поздравил студентов и преподавателей ЮГУ с началом учебного года.
Сегодня в России начинается новый учебный год. Более 240 тысяч юных югорчан, из которых 25 тысяч – первоклассники сядут за школьные парты постигать науки. Также учебный год стартует и для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. Их в Югре более 50 тысяч.
С началом нового учебного года студентов и преподавательский коллектив Югорского государственного университета поздравил Председатель Думы Югры, председатель Попечительского совета университета Борис Хохряков: «Это особенный день, символ новых начинаний, смелых планов, перспектив и возможностей, открывающихся перед вами.
В этом году в дружную семью Югорского государственного университета влились яркие и одаренные молодые люди. Им предстоит преодолеть нелегкий, но увлекательный путь к знаниям и научным открытиям. Самое главное, что в этом деле они будут не одни, их поддержат талантливые преподаватели и авторитетные ученые. Им предстоит продолжить лучшие традиции главного вуза Югры и заложить новые.
Искренне желаю всем студентам ЮГУ успехов в учебе, науке и творчестве, претворения в жизнь самых смелых идей и уверен, что они будут гордиться своим родным университетом».
Борис Хохряков пожелал студентам и преподавателям здоровья, успехов, энергии и оптимизма для осуществления самых смелых планов.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры