Борис Хохряков поздравил студентов и преподавателей ЮГУ с началом учебного года.

Первый день в школе — важный шаг во взрослую жизнь. В такие моменты особенно ценна поддержка близких, друзей и первого учителя. Чтобы праздничный день стал для малышей еще радостнее, «Славнефть-Мегионнефтегаз» вручил ребятам памятные подарки.