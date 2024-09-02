Росгвардия и Рыбоохрана обсудили ход ОПМ «Осенний нерест» на территории Югры
В рамках рабочей встречи начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков обсудил с руководителем Нижнеобского ТУ Федерального агентства по рыболовству Иваном Матаевым и начальником отдела госконтроля по ХМАО — Югре Нижнеобского ТУ Росрыболовства Русланом Романчуком ход оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест».
Совместные контрольно-надзорные группы из числа сотрудников ОМОН Росгвардии и инспекторов Рыбоохраны патрулируют реки региона. Мероприятие направлено на пресечение фактов незаконного рыболовства и сохранение популяции водных биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
«Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО — Югре, как и прежде будут привлекаться к проведению рыбоохранных рейдов для обеспечения общественного порядка и пресечения преступлений», — в ходе встречи подчеркнул полковник полиции Евгений Симаков.
В свою очередь Иван Матаев отметил, что совместные усилия ведомств позволяют эффективно пресекать незаконные действия браконьеров и защищать биологические ресурсы рек автономного округа».
В завершении совещания руководитель Нижнеобского ТУ Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев наградил начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова знаком отличия Росрыболовства «90 лет органам Рыбоохраны России» за содействие и участие в организации, развитии и совершенствовании Рыбоохраны России.
Благодарственным письмом за активную совместную работу и значительный вклад в дело сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отмечен сотрудник ОМОН «Стерх» прапорщик полиции Радислав Б.
Совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Осенний нерест» продлится до ноября.