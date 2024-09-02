Мероприятия ежегодного ведомственного проекта «Каникулы с Росгвардией» завершились в Югре
В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре провели более 20 познавательных и развлекательных мероприятий для юных югорчан.
Представители ведомства познакомили воспитанников социальных центров, пришкольных и детских палаточных лагерей, образовательных студий и клубов, курсантов военно-патриотических движений с особенностями службы в войсках правопорядка, провели для них экскурсии по подразделениям, военно-спортивные игры, тематические встречи, мастер-классы и конкурсы.
В завершение летнего сезона для участников детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» из Мегиона состоялась экскурсия в Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. Будущие защитники Отечества ознакомились с бытом курсантов, посетили кинологический городок, где живут и воспитываются служебные собаки, узнали об особенностях обучения кинологов. Ребята также смогли попробовать свои силы на динамических тренажерах, посидеть за рулём бронеавтомобилей и спецтехники.
А в столице Югры начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Николай Пилипенко провел интерактивный урок по противопожарной безопасности для воспитанников Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию. Офицер Росгвардии рассказал о правилах обращения с огнем, действиях при обнаружении пожара на улице и в помещении, а также провел мастер-класс по использованию огнетушителя.
За семь лет проведения акции, в ней приняло участие более пяти тысяч юных югорчан.