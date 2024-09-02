Руслан Кухарук поздравил первоклассников школы №8 в Ханты-Мансийске на торжественной линейке
Временно исполняющий обязанности Югры Руслан Кухарук поздравил учеников школы № 8 в Ханты-Мансийске с Днём знаний. Он посетил торжественную линейку, где сказал слова благодарности педагогам, напутствовали первоклассников, будущих выпускников и их родителей.
«День знаний — это особый праздник, поскольку в этот день каждый житель нашей страны невольно переносится в школьные годы, вспоминает своих учителей — людей, которые делились с нами своими знаниями, мудростью, давали советы и наставления, которых мы помним всю свою жизнь. Сегодня в школы округа пойдут больше 240 тысяч наших юных югорчан. 25 тысяч из них — первоклассники. Ребят, именно для вас сегодня начинается взрослая жизнь. Сегодня вы войдете в класс, в котором будете получать знания, в школе вы познакомитесь с ребятами, которые для многих из вас станут друзьями по жизни. Рядом с вами будут ваши старшие товарищи, для кого-то учителя и наставники станут вторыми мамами. Это люди, которые будут делиться всеми своими знаниями, умениями, заботиться о вас, быть рядом с вами», — обратился к первоклашкам глава региона.
Руслан Кухаруку провели экскурсию по школе № 8. Он посетил лабораторию по физике и химии, кабинет информатики, школьный музей и пообщался с кадетами.
«Ребята, которые выбрали для себя кадетство — перед вами серьезная задача. Мы с вами живем в непростое время. Сегодня многие наши земляки принимают участие в защите нашей родины. Самая главная задача в это время для всех жителей нашей страны — быть вместе, создавать условия для того, чтобы люди не только получали образование и знания – для того, чтобы они любили свою родину. Для этого создаются все возможности. У вас прекрасные учителя, материально-техническая база. Но самое главное — дух, которые есть в вашей школе — передается из поколения в поколение. Желаю, чтобы вы впитали самые лучшие традиции, которые есть в вашей школе», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Руководитель региона отметил, что ученики школы № 8 не раз становились призерам и победителями конкурсов и олимпиад в сфере спорта, культуры и искусства.
«Особенный этот год и для 11-классников. В этом году вам предстоит сделать выбор не просто высшего учебного заведения. Для многих это возможность и необходимость определиться с будущей профессией. В городах Югры созданы условия для получения высшего, средне-специального образования. Те, кто работает на предприятиях Югры, знают, что подрастает достойная смена. Я желаю, чтобы этот год сложился для вас так, чтобы это был старт ко взрослой серьезной жизни, а все ваши планы и идеи обязательно реализовались. Помните, что всегда рядом с вами по жизни будут ваши родители. Дорогие родители, желаю, чтобы чувство гордости за детей не покидало вас. Пусть этот год будет годом открытий, новых знаний и реализации всех планов», — сказал врио губернатора Югры.
Директор школы № 8 Людмила Федулова также обратилась к первоклашкам и выпускникам со словами напутствия:
«Пусть новый учебный год будет наполнен только радостными событиями. Пусть у первоклассников будут только радостные впечатления, спортивные достижения и, конечно же, интерес к учебе. Мы вас ждали. Вас ждет год свершений и побед. А нашим дорогим выпускникам, кадетам, хочется пожелать только одного — удачи при выборе пути. Это будет очень серьезный, ответственный и даже судьбоносный шаг. Мы уверены, что все у вас будет хорошо», — сказала директор школы Людмила Федулова.