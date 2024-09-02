Более 650 подарков получили первоклассники Мегиона от нефтяников
Первый день в школе — важный шаг во взрослую жизнь. В такие моменты особенно ценна поддержка близких, друзей и первого учителя. Чтобы праздничный день стал для малышей еще радостнее, «Славнефть-Мегионнефтегаз» вручил ребятам памятные подарки. В составе каждого подарочного набора книга, посвященная истории города и развитию нефтяной промышленности Югры, и интерактивное устройство.
Александр Баринов, генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» отметил: «Мегион — важная точка на промышленной карте Югры. Мы хотим, чтобы ребята уже в раннем возрасте гордились родным городом и его славной историей, людьми, которые своим самоотверженным трудом заложили прочную основу для развития региона и нефтяной отрасли. Книга «Мегион — город первых» станет для юных читателей ступенькой в мир больших открытий. Я уверен, что среди сегодняшних первоклассников есть будущие Салмановы, Норкины, Рынковые, и мы будем гордиться ими не меньше, чем знаменитыми первопроходцами».
Из учебного материала книги «Мегион — город первых» дети смогут узнать, с чего началось история нефтяной промышленности Югры, какие технологии используют для сохранения природных ресурсов и какой вклад внесли нефтяники Мегиона в развитие отрасли. Главные герои занимательного рассказа — школьники, их родители и учителя. В книгу включены различные задания, которые помогут закрепить читателям новые знания. А современный гаджет можно использовать как будильник или ночник.
Директор департамента образования администрации Мегиона Татьяна Метринская пояснила, что предприятие не только вкладывает финансовые ресурсы, но и выступает инициатором совместных проектов, которые помогают школьникам определиться с будущей профессией. «Наша важнейшая задача — сформировать среду для всестороннего развития детей, позволяющую полностью раскрыть их интеллектуальный, творческий, спортивный потенциал. «Мегионнефтегаз» на протяжении многих лет активно участвует в этом процессе. И, конечно, очень важен познавательный компонент, ведь любовь к родному краю начинается с изучения его истории и прививается с малых лет», — отмечает госслужащая.
Нефтедобывающее предприятие ежегодно реализует профориентационную программу для детей и молодежи. Кроме того, компания содействует улучшению материально-технического обеспечения учебных заведений и создает условия для всестороннего развития молодого поколения. Так, в этом году при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» в Мегионе на территории гимназии № 5 была возведена уникальная многофункциональная спортивная площадка и активно проводится масштабная реконструкция детской школы искусств.