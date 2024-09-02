Руслан Кухарук наградил призеров финала Кубка России по лыжероллерам
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поделился впечатлениями от посещения заключительных стартов финального этапа Кубка России по лыжероллерам, который завершился накануне в Ханты-Мансийске.
Напомним, два последних дня гонки проводились в центре города. Для болельщиков разных возрастов на прилегающей территории была организована насыщенная культурно-развлекательная программа с мастер-классами, выступлениями музыкальных коллективов и многим другим.
Руслан Кухарук отметил, что в престижных соревнованиях приняли участие атлеты из 22 регионов страны и Казахстана, поблагодарив руководство федерации лыжных гонок России и Минспорта РФ за доверие.
«Финальный день турнира прошел в самом центре Ханты-Мансийска, собрав сотни болельщиков, многие пришли на праздник спорта семьями. Вместе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Валерьевной Вяльбе присоединился к болельщикам на мужском масс-старте на 30 км, вручил награды победителем масс-стартов среди мужчин и женщин.
Нам очень приятно, гордо и ответственно принимать такие масштабные российские соревнования. Спасибо за доверие Министерству спорта РФ, Федерации лыжных гонок России и лично Елене Валерьевне Вяльбе.
В Югре созданы все условия для проведения федеральных, международных соревнований. Высокий уровень приема спортивных турниров подтверждает и обратная связь от участников Кубка России. Ждем гостей у себя вновь!» — написал врио губернатора Югры на своей странице в социальных сетях.