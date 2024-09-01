Молодёжь Сургутского района обучат шитью одежды коренных народов
В Сургутском районе всё желающие могут пройти бесплатное обучение по пошиву одежды ханты и манси.
Как сообщает Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», проект «Связующая нить» реализуется организацией «Орт-Ики», которая занимается популяризацией культуры коренных малочисленных народов Севера.
«Планируем привлечь к реализации проекта мастериц и мастеров из числа безработных граждан и пенсионеров — социально незащищенной группы населения — для обучения молодых мастериц. Молодёжь планирует открыть собственные мастерские и заняться пошивом национальной одежды», — сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на организаторов проекта.
Педагогами на проекте выступают и мастера отдела национальной культуры Русского музея Природы и Человека им. А. Ядрошникова, а реализуется проект на грант Президентского фонда культурных инициатив — почти 500 тысяч рублей.
В дальнейшем планируется выпустить методическое пособие с практическими инструкциями по изготовлению традиционных одеяний КМНС.