На подъезде к Белоярскому появится недостающее электроосвещение
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» специалисты построят новые линии электроосвещения на автомобильной дороге «Подъезд к городу Белоярский». Подготовительные работы стартовали в июне, а основные строительно-монтажные работы начнутся уже в конце июля.
Как пишет телеграм-канал «Стройкомплекс Югры», всего на участке трассы протяженностью 250 метров появится 23 опоры и 23 светодиодных светильников.
Подрядчик выполнит разметку трассы для установки опор. Подготовит место в грунте и произведет монтаж опор освещения. Затем приступит к монтажу проводов и кабелей, а также прокладке искусственных заземляющих устройств. Далее произведет заземления опор и оборудования.
Особое внимание уделено схеме расстановки опор: на большей части трассы будет использована однорядная расстановка для обеспечения нормированной освещенности. На перекрестке будет применена двухрядная расстановка для обеспечения максимальной безопасности.
Светильники будут оснащены программируемым контроллером и инфракрасным (ИК) датчиком движения и освещенности. Датчик ИК через контроллер дает команду на включение светильника при наступлении темноты, и выключает, когда солнце есть. Также можно использовать программу автоматического включения и выключения или переход в режим экономии энергии наружного освещения в заданное время: например, работу в режиме экономии энергии в часы слабого дорожного трафика или его отсутствия. Данная опция увеличивает время работы системы (как в текущем, так и в долгосрочном режиме) в пять раз.
Срок завершения работ, согласно условиям государственного контракта, — октябрь 2024 года.
Электроосвещение трассы позволит водителям лучше ориентироваться на дороге, своевременно заметить пешеходов и другие транспортные средства, избегая аварийных ситуаций.