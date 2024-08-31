Школьникам и студентам могут выплачивать пособия на постоянной основе
Речь идет о новом законопроекте, сообщает издание Сиб.фм.
Новый законопроект призван урегулировать выплаты в начале учебного года – семьи, где есть школьники и студенты смогут получать пособия из федерального бюджета. Инициаторы предлагают следующие меры, выплачивать:
- семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (для детей-инвалидов до 23 лет) – к первому сентября каждого года по 25 550 рублей;
- малоимущим семьям – по 38 325 рублей, включив в выплату дополнительно 50% от средней стоимости школьного набора;
- для студентов из таких семей – по 12 775 и 19 100 рублей соответственно.
Эти суммы основаны авторами законопроекта на свежих данных Центрального банка РФ. Так, стоимость набора вещей для школы для мальчика 1 сентября 2024 года будет равняться 23 189 рублям, а для девочки – 27 911 рублям. Если законопроект одобрит большинство депутатов Госдумы, а также Кабмин РФ, новые меры начнут действовать с грядущего 2025 года.