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Лесничие региона соберутся на форум в Ханты-Мансийске

05.09.2024

Югорский лесной форум состоится в Ханты-Мансийске 12 сентября.

Ежегодное мероприятие по традиции приурочено к профессиональному празднику – Дню работников леса, который в России отмечается в третье воскресенье сентября.

Главной площадкой форума станет КВЦ «Югра-Экспо», где пройдёт Совет лесничих Югры, а также демонстрация специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, в программе мероприятия – посадка Аллеи лесоводов, Аллеи лесничих, выставка «Годичное кольцо – 2024». Также в рамках форума лесничие Югры дадут присягу при вступлении в должность.

Участники: органы власти автономного округа, лесничества, лесхозы, База авиационной и наземной охраны лесов, природные парки, заповедники, музеи, библиотеки и школьные лесничества.

Итоговым мероприятием форума будет Лесное собрание Югры, где наградят ветеранов лесной отрасли, лучших специалистов лесного хозяйства и победителей профессиональных конкурсов.

 

 

 

05.09.2024

05.09.2024