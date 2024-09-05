Библионашествие
Сегодня, 5 сентября студенты смогут познакомиться с Окружной библиотекой, пройдя квест-игру «Библиоход», где будет возможность оформить читательский билет и получить доступ к сервису ЛитРес, научиться ориентироваться в огромном книжном пространстве библиотеки и быстро находить нужную книгу, узнать о инновационных технологиях в сфере культуры, увидеть уникальную коллекцию миниатюрных книг, ответить на вопросы квиза и узнать новые факты о Югре. Пройдя все этапы квеста, можно будет получить приятные сувениры в беспроигрышной лотерее.
Весь вечер будет работать площадка креативных индустрий, где студенты смогут озвучить свои идеи по сотрудничеству с библиотекой, продвижению собственного бренда.
На акции «Библионашествие» можно будет сходить на литературные свидания и найти новых друзей, а, возможно, даже встретить свою любовь.
На творческих площадках первокурсники научатся делать брелки-макраме и создадут авторские фигурки из гипса (вход по Пушкинской карте, 250 руб.); для любителей кибер-пространства будет работать площадка с VR (вход по Пушкинской карте, 200 руб); студентам, предпочитающим настольные игры предложат познакомиться с разработкой Окружной библиотеки - игрой «Библионашествие» (вход по Пушкинской карте, 250 руб.)
В кофейне всех желающих будет ждать ароматный чай. Ждем студентов Югорского государственного университета | ЮГУ, Медицинской академии г. Ханты-Мансийск, Центра Искусств, ХМТПК | технолого-педагогического колледжа!
Встречаемся 5 сентября, с 17.00 до 20.00!
Мира, 2, Окружная библиотека