Более 150 школьников и студентов Ханты-мансийского автономного округа – Югры стали участниками акции «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои
Завершился совместный проект Государственного фонда «Защитники Отечества» и Российского общества «Знание». Мероприятия всероссийской акции «Служу Отечеству» проходили в каждом субъекте нашей страны. С молодежью регионов встретились Герои России, военные корреспонденты, ветераны боевых действий, участники спецоперации.
В ХМАО – Югре более 150 школьников и студентов из разных муниципалитетов региона стали участниками патриотических мероприятий с военнослужащими.
У ребят была возможность пообщаться с ветеранами СВО – Юрием Решетиным, Михаилом Толстогузовым, Сергеем Абишевым и другими бойцами.
Всего за время акции с молодыми людьми из разных регионов встретились военные корреспонденты Александр Сладков, Евгений Поддубный, Виталий Акиньшин, Владислав Кустов, Георгий Мамсуров, Евгений Лисицын, глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко, член наблюдательного Совета фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов, ветеран СВО, полковник инженерных войск, Герой России Рустам Сайфуллин, ветеран СВО, Герой России, председатель Рязанской областной общественной организации ветеранов СВО Владислав Головин (позывной «Струна») и другие ветераны спецоперации. Всего во время акции выступили более 250 подопечных фонда «Защитники Отечества» по всей стране.
Во время встреч ребята узнали о выборе жизненного пути, патриотизме и героизме, об основах информационной безопасности, о том, как не стать жертвой вербовки в социальных сетях, ответственности за свои действия. На мероприятиях выступающие особенно отмечали, как ценна помощь волонтеров, которые отправляют на передовую вещи и письма для бойцов, выражали уверенность, что встречи в рамках акции «Служу Отечеству» сейчас необходимы молодежи. Каждый ветеран боевых действий поделился своей историей участия в специальной военной операции.
«Мы формируем совершенно новую систему патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто защищал интересы государства. Ветераны предыдущих локальных войн и конфликтов, защитники Отечества могут показать личный пример и донести до юных ребят правду о подвиге, Родине, мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу. Наш проект «Служу Отечеству» уже доказал свою востребованность – проведены сотни мероприятий: лекции ветеранов СВО, уроки мужества в детских летних лагерях. В дальнейшем форматы станут разнообразнее. Уверена, они будут востребованы молодежью», – рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Отдельно отметим, что в рамках акции Обществом «Знание» разработаны методические материалы и проводилось обучение спикеров. Для лекторов были сделаны план занятия, структура презентации, собраны ответы на самые частые вопросы.
«Акция «Служу Отечеству», которую мы проводили в рамках трека Знание.Герои нашла большой отклик у молодежи. Мы увидели неподдельный интерес у ребят к ветеранам боевых действий, к их историям и опыту, жизненным принципам, среди которых ключевой — это любовь к Родине. Многие из лекторов, кстати, выступали впервые и мы им оказали методическую поддержку. Но совсем скоро в рамках Знание.Академия специально для наших защитников мы создадим новый курс по основам публичных выступлений. Он будет состоять из пяти видео-уроков. Этот курс позволит нашим героям выступать еще интереснее, еще эффективнее доносить знания и смыслы до аудитории», – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию страны Президент РФ Владимир Путин отмечал, что подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России.