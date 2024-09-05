Обеспечение занятости коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
С 01 января 2022 года граждане и работодатели в целях получения государственных услуг в области содействия занятости населения направляют в органы службы занятости заявление и иные сведения в электронной форме с использованием единой цифровой платформы «Работа в России», единого портала государственных и муниципальных услуг.
С целью обеспечения занятости граждан, в том числе граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, при обращении в органы службы занятости предоставляются услуги:
- содействие в поиске подходящей работы;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
- оказание государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
- организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет;
- организация обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
В 2024 году Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району КУ «Центр занятости населения Югры» продолжает реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Поддержка занятости населения», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 472-п, которой предусмотрены меры поддержки работодателей – выделение субсидии на частичную оплату труда работников:
- организация временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и (или) безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, в том числе постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, зарегистрированных в центрах занятости населения в целях поиска подходящей работы с периодом участия до 5 месяцев;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы с периодом участия до 3 месяцев;
проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан с периодом трудоустройства до 2 месяцев.
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места с финансовым обеспечением затрат на их.
- содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет с финансовым обеспечением затрат по оснащению (дооснащению) постоянных рабочих мест.
При организации стажировок инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, осуществляется оплата труда наставника.
Временное трудоустройство граждан из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в организациях всех форм собственности (СОНКО, ИП, МП, Акционерное общество), с которыми служба занятости заключает соглашение о совместной деятельности.
Предлагаем организациям, осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района рассмотреть возможность организации рабочих мест для категорий граждан, включенных в программные мероприятия, с получением компенсации расходов по оплате труда граждан.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел оказания услуг в сфере занятости работодателям по телефону 32-21-88 (доб. 214, 213)
Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району