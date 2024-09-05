В Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум «Быть рядом»
В течение двух дней в Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум помогающих сообществ «Быть рядом».
Одна из главных тем события, которое проводится при поддержке уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, — организация работы с семьями.
В рамках мероприятия врио губернатора Югры Руслан Кухарук встретился с руководителем Центра защиты прав и интересов детей Валерием Майоровым. На встрече обсудили вопросы организации полезного досуга и возможностей трудоустройства для ребят в округе.
«Югра комплексно подходит к вопросу организации временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Наш округ первым в России принял региональный стандарт ответственного трудоустройства подростков, подготовленный уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Он содержит критерии для работодателей, которые помогут создать безопасные и комфортные условия. В них входят соблюдение баланса между работой и учебой, наставничество, профориентация и индивидуальный подход. В этом году 14 512 ребят смогли найти работу при помощи служб занятости, а для более удобного трудоустройства подростков с ограниченными возможностями здоровья открылся ресурсный центр в Центре социальной инклюзии и сопровождаемого взросления «Счастье». Чтобы расширить список профессий, доступных для юных югорчан, привлекаем к созданию мест работодателей коммерческого и некоммерческого сектора», — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.
Кроме того, Руслан Кухарук отметил, что в нашем регионе действует комплекс мер по поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
«Работают межведомственная мобильная служба «Экстренная детская помощь» и служба экстренной психологической помощи с единым детским телефоном доверия. Также в молодежных центрах специалисты помогают ребятам сформировать верные жизненные ориентиры и ценности, здесь подростки обретают надежных наставников, раскрывают творческие способности и пробуют найти свое призвание. Те подходы, которые применяются на территории Югры, могут быть полезными и для других регионов России. Мы открыты к сотрудничеству, — сказал глава региона. — Чтобы и дальше эффективно двигаться в этих направлениях, подписали соглашение о сотрудничестве с Центром защиты прав и интересов детей. Совместно будем работать над формированием сети подростковых центров и профессионального сообщества специалистов по подростковой тематике».