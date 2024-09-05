В Югре стартовала вакцинация против гриппа
Накануне, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова РФ объявила о начале всероссийской кампании против гриппа. Специалист отметила, что на сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России, а готовность к прививочной кампании достаточно высокая. Планируется привить до 60 % совокупного населения РФ и не менее 75 % из групп риска, сообщает официальный портал Роспотребнадзора Югры.
В Югре также планируют привить не менее 60 % населения. Так, на сегодняшний день в Сургуте вакциной обеспечены все медицинские учреждения города и района. В этом году заменен один компонент для варианта гриппа A H3N2. Антигены вирусов гриппа А H1N1 и вирусов гриппа B остались прежними.
«Профилактика и вакцинация от гриппа — принципиально важны. Экономический ущерб от гриппа в 2023 году нанес 9-миллиардный ущерб для нашей страны. Показатель «экономический ущерб» включает в себя прямые затраты на противодействие распространению инфекции, лечение, расходы из-за временной нетрудоспособности граждан и многое другое», — подчеркнула Анна Попова.