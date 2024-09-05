В Югре завершаются последние приготовления к единому дню голосования
В Югре вскоре состоится единый день голосования. 8 сентября депутаты окружного парламента изберут губернатора региона, также пройдут выборы в органы местного самоуправления, состоятся дополнительные выборы депутата думы Югры.
Последние приготовления
«Хоть кампании небольшие, все избирательные участки готовятся как к президентским выборам. Тот же уровень безопасности и подготовки должен быть обеспечен. Сейчас идет последняя неделя подготовки. На этом этапе уже завершается изготовление бюллетеней, они доставляются в территориальные избирательные комиссии, и непосредственно перед днем голосования — в участковые. В целом, процесс подготовки проходит в соответствии с календарным планом, в срок. Избирательные участки укомплектованы необходимым оборудованием, все прошли обучение», — рассказал председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
В Единый день голосования депутаты думы Югры изберут губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Напомним, президент России Владимир Путин в соответствии с федеральным законодательством внес в окружную думу кандидатов для избрания на должность главы региона: врио губернатора Руслана Кухарука, депутата думы Югры Алексея Савинцева, гендиректора ООО «ЮграНефтеРазведка», депутата думы Югры Михаила Сердюка.
Также 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутата думы Югры седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2 (в него входят: Югорск, Советский, городские поселения Агириш, Зеленоборск, Коммунистический). Всего зарегистрированы пять кандидатов: Дмитрий Аксенов («Единая Россия»), Артём Аминов («Коммунистическая партия Российской Федерации»), — («Справедливая Россия»), Максим Логачев (Коммунистическая партия Коммунисты России), Гулико Немазенко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Николай Тимченко (ЛДПР).
Для голосования на дополнительных выборах изготовлено 54 200 избирательных бюллетеней. Из них 27 200 избирательных бюллетеней — для голосования с использованием КОИБ-2010 переданы в ТИК Югорска. Ранее Избирательной комиссией Югры было принято решение о том, что все избирательные участки на территории города будут оснащены автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней.
По итогам проведения муниципальных выборов 2024 года в Югре планируется заместить 29 мандатов, из них 8 — мандаты глав городских и сельских поселений, 21 — мандаты депутатов представительных органов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Участие в них принимают 115 кандидатов. На выборах депутатов наибольшая конкуренция отмечена в Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске — по 6 претендентов. На выборах глав больше всего кандидатов в г.п. Федоровский и г.п. Белый Яр Сургутского района — тоже по 6 человек.
С 27 августа в Кондинском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах проходило досрочное голосование для избирателей, проживающих или находящихся в труднодоступных и удалённых от помещений для голосования местностях. Также с 28 августа в участковых избирательных комиссиях Югры, задействованных в подготовке и проведении выборов, началось досрочное голосование избирателей, которые по уважительным причинам будут отсутствовать в единый день голосования по месту своего жительства.
Равные условия
Задействованные избирательные участки будут оснащены: кабинами для голосования маломобильных категорий избирателей, трафаретами для заполнения бюллетеней, брошюрами с информацией о кандидатах и партиях, участвующих в выборах, выполненной крупным шрифтом, мобильным или иным аудиоустройством с возможностью прослушивания аналогичной аудиоинформации, а также мобильным устройством с выходом в интернет для оказания содействия по сурдопереводу с помощью операторов Службы визуальной информационной поддержки для глухих и слабослышащих граждан.
«У нас традиционно работают мониторинговые группы по обеспечению доступности избирательных прав всех участников избирательного процесса. Мы уже выезжали на территории Кондинского, Сургутского районов. Отмечается, что нарушений нет, а все необходимые требования и данные главам муниципальных образований рекомендации по обеспечению беспрепятственного доступа обеспечиваются», — отметила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова в ходе семинара-совещания по вопросам проведения мониторинговых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа в Единый день голосования.
Наталья Стребкова напомнила, что предыдущие выборы, проходившие в марте, были весьма обширными.
«Нами было посещено более 90% избирательных участков. Более 600 замечаний были выданы как домашнее задание для представителей власти всех уровней, руководителей организаций, чтобы они поработали над ошибками, приняли меры, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для маломобильных граждан на избирательные участки. Мы все прекрасно понимаем, что они размещаются в объектах, как правило, социальной сферы: это учреждения образования, культуры, спорта. Для нас важно, чтобы эти объекты, функционирующие круглый год, были доступны для граждан с различными ограничениями, для мам с детьми в колясках, для пожилых людей», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в Югре.
Открытость и легитимность
Традиционно на всех 84 избирательных участках округа будет обеспечено общественное наблюдение. Напомним, в начале августа преподаватели РОШ — члены Общественной палаты Югры, подготовленные на федеральной площадке, провели обучение на очных семинарах в 10 муниципальных образованиях автономного округа: Нефтеюганске, Нижневартовске, Мегионе, Покачах, Югорске, Советском, Сургутском, Кондинском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. На протяжении двух недель преподаватели обучили 297 общественных наблюдателей, которые обеспечат легитимность, открытость избирательного процесса.
Как отмечает руководитель РОШ, председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова, приоритетом общественного наблюдения остается обеспечение гласности, прозрачности, открытости всех избирательных процессов.
Напомним, институт общественного наблюдения за последние годы доказал свою полезность. Благодаря ему голосование проходит в режиме максимальной открытости и прозрачности. Так, на последних выборах (когда вся страна выбирала президента) важную роль в обеспечении законности и соблюдении избирательных прав граждан сыграли именно общественные наблюдатели. Тогда силами регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Югре было подготовлено более двух тысяч человек.
Какие выборы состоятся в Югре 8 сентября:
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Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа седьмого созыва по Югорскому одномандатному избирательному округу №2 (в связи с досрочным прекращением полномочий депутата окружной Думы Созонова Петра Михайловича);
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16 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в т.ч.:
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6 кампаний — дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов;
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2 кампании — основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений;
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8 кампаний — выборы глав городских и сельских поселений.
В общей сложности в регионе будут задействованы 10 территориальных избиркомов и 84 участковые избирательные комиссии.
«Выборы в объективе»
Все желающие также могут принять участие в фотоконкурсе «Выборы в объективе». Для этого необходимо прислать не более 5 фотографий, выполненных на территории округа в период проведения выборов — с 18 августа по 8 сентября 2024 года, связанных с процессом голосования (процесс подготовки или проведения выборов, голосование на избирательном участке, выездное голосование (на дому) или досрочное голосование). Приём конкурсных работ продлится по 22 сентября 2024 г. Подведение итогов и определение его победителей состоится не позднее 18 октября 2024 г. Форма заявки и согласия, положение о проведении конкурса — на сайте Избиркома Югры.