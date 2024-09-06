В Югре участники спецоперации получают федеральные и региональные меры поддержки
О мерах соцподдержки для ветеранов боевых действий и членов их семей на площадке ВК ЦУР Югры рассказал руководитель Фонда защитников Отечества в Югре Игорь Илык.
Игорь Илык напомнил, что изначально особые меры поддержки и льготы предоставляли мобилизованным гражданам, но впоследствии большинство из перечня мер соцподдержки распространили на военнослужащих-контрактников и добровольцев, принимающих участие в спецоперации.
«Основное средство материального обеспечения военнослужащих и стимулирования исполнения ими обязанностей военной службы — денежное довольствие, которое складывается из месячного оклада по званию и должности, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе, надбавок за командование подразделением, работу со сведениями, составляющими гостайну, за выслугу лет и других», — сообщил Игорь Илык.
Денежное довольствие положено всем участникам СВО — мобилизованным, контрактникам и добровольцам. Единственное условие для её получения — участие в СВО. Выплаты производятся после того, как информация о военнослужащем вносится в базу данных Единого расчетного центра Минобороны России.
Получение единовременной денежной выплаты зависит от наличия контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, заключенного в период проведения СВО, и его срока.
Эта выплата положена всем мобилизованным, военнослужащим-срочникам и другим гражданам РФ, которые в период проведения СВО заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ сроком на год и более. На тех же условиях на выплату могут претендовать и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в российской армии.
Ежемесячная социальная выплата. Она предоставляется дополнительно к денежному содержанию.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам. Поскольку участники СВО получают статус ветерана боевых действий, они имеют право на дополнительные выплаты. Но если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и по другому федеральному закону или иному НПА независимо от основания, по которому она устанавливается, ему предоставляется только одна ежемесячная денежная выплата по его выбору.
«Очень много вопросов приходит по получению единовременной выплаты при получении ранения. Право на данную выплату имеют все участники СВО, военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальное звание полиции, принимающим участие в СВО. Выплата положена при получении ранения (контузии, травмы, увечья). Размер единовременной выплаты установлен в размере 3 млн рублей. Для подтверждения права на выплату необходима справка о ранении (контузии, травме, увечья)», — сказал Игорь Илык.