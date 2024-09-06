Спорт «серебряного» возраста: открываем второе дыхание!
Вы не поверите, но в Югре пожилые люди не просто занимаются физкультурой и улучшают свое самочувствие – они выполняют нормативы ГТО и бьют спортивные рекорды.
На уровне правительства
В округе успешно действует региональная программа «Активное долголетие», и в этом году она дополнилась физкультурно-оздоровительными составляющими «Суставная гимнастика» и «Югорское долголетие для граждан старшего возраста».
– Эти физкультурно-оздоровительные программы реализуются 23 организациями в 10-ти муниципалитетах Югры на безвозмездной основе. 1319 человек почтенного возраста занимаются оздоровлением организма с тренерами и под руководством специалистов, – рассказывает Алена Муравьева, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения госпрограмм департамента физкультуры и спорта Югры. – Для пропаганды и популяризации ценностей физкультуры и спорта среди людей старшего поколения в России уже десять лет проводится спартакиада пенсионеров. Команда автономного округа показывает хорошие результаты. Так, в прошлом году мы были 11 из 777 субъектов, принимавших участие в соревновании, а в 2022 году заняли 23 место.
Спартакиада пенсионеров проводится по 10 видам спорта: плавание, комбинированная эстафета, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, бильярд, стрельба, дартс и ГТО. В отборочном туре приняли участие 146 человек из 11 муниципалитетов.
Кроме того, в округе есть и отдельная спартакиада ветеранов спорта имени ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова. Имя Башмакова спартакиаде присвоили сравнительно недавно, а вообще соревнования среди ветеранов в Югре проходят с 2000 года.
– В прошлом году за звание чемпиона боролись 655 спортсменов из 16 муниципалитетов, – рассказывает главный судья спартакиады Ильяс Валиев. – Соревновались по девяти видам спорта: баскетбол, плавание, хоккей с шайбой, шахматы, полиатлон, лыжные гонки, бильярд, волейбол, мини-футбол. Этапы спартакиады проходят в разных городах Югры. Например, по лыжам – в Ханты-Мансийске, а по мини-футболу – в Нижневартовске.
Возраст не помеха
По словам Ильяса Валиева, возраст – не помеха для спортивных побед. Например, в Ханты-Мансийске живет 80-летний лыжник Николай Николаевич Козырницкий, который не пропускает ни одно лыжное соревнование. Не стала исключением и прошлая зима, где Николай Николаевич получил спецприз как самый возрастной участник спортивного забега.
– Я занимаюсь спортом, лыжами всю жизнь. Тренируюсь в основной сборной ветеранской команды Югры, выступаю на соревнованиях различного уровня. Для меня спорт – это жизнь! – говорит ветеран.
Николай Козырницкий – спортсмен-универсал, он и на лыжах пробежит, и в полиатлоне может выступить.
А вот у Петра Шульги специализация – мини-футбол. В спартакиаде он защищает честь Нижневартовска. В 2023 году его команда победила.
– Я с детства в спорте, занимался в детской комнате «Олимпия» под руководством Виктора Дмитриевича Серебрянского. Потом в футбольной команде «Самотлор 21» я был нападающим. И сейчас не могу расстаться с футболом. Правда, теперь из стадиона переместился в зал, и на поле – четыре игрока вместо 11. Но чувства и эмоции от игры – те же, – комментирует спортсмен.
Капитан команды 60-летний Ильдар Гасанов считает, что у вартовчан очень серьезные соперники из Ханты-Мансийска и Сургута.
Готов к труду и обороне
– В ГТО не сдают нормы, а выполняют нормативы. И нормативы эти разные для каждой возрастной ступени. Всего 18 ступеней. Люди в возрасте 50+ относятся к четырнадцатой возрастной ступени, а старше 70 лет – к восемнадцатой, – объясняет начальник отдела внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО ЮКИОР Геннадий Коротков.
57-летний Геннадий Викторович, кстати, отлично катается на сноуборде, участвует в велопробегах и ведет тренировки по ушу для пенсионеров Ханты-Мансийска. Конечно же, он сам – обладатель всех трех значков ГТО: бронзового, серебряного и золотого. И всем советует начать с бронзового. Но не так-то это просто.
– В ГТО все серьезно. Сначала желающий выполнять нормативы должен зарегистрироваться на сайте ГТО.ru и получить УИН (уникальный идентификационный номер), также обязательно нужен медицинский допуск. Только после этого, и согласно расписанию центров тестирования, приступают к прохождению испытаний. Они в России проходят бесплатно, – говорит Геннадий Коротков и переходит к статистике.
Оказывается, физкультурно-спортивный комплекс ГТО очень популярен в Югре: почти 14 тысяч югорчан в возрасте от 50 до 79 лет в этом году подали заявки на сайте ГТО. Преобладающее большинство – 5480 человек – люди в возрасте от 50 до 54 (14 ступень), из них 3370 женщин и 2110 мужчин. На втором месте 15 ступень – чуть больше 3,5 тысяч, предсказуемо на пятой позиции 18 ступень: 320 мужчин и 534 женщины в возрасте 70–79 лет вступили в ряды потенциальных получателей заветных значков.
Кстати, о значках
– Чтобы получить серебряный значок женщине в возрасте 50+, необходимо успешно пройти три обязательных испытания и одно на выбор. Среди обязательных – одно на выносливость, второе на силу, а третье на гибкость. Четвертое претендентка выбирает сама: можно «сдать пресс», проплыть 50 м на время, отстреляться в тире или продемонстрировать туристские навыки в походе на 5 км, – комментирует начальник отдела и показывает таблицы с нормативами.
Чтобы вы понимали, тесты на выносливость – это в основном бег на различные длинные дистанции и бег на лыжах. Если пенсионерка выберет дистанцию 1 км, то должна будет уложиться в 6 мин 40 секунд на золото, 7:42 на серебро и 8:50 на бронзу. То есть для выполнения нормы на золотой значок бежать надо со скоростью 9 км в час. Подтянуться 11 раз или отжаться 9, да еще и наклониться ниже уровня пола на 9 см. А между прочим, не каждый молодой человек вообще сумеет коснуться кончиками пальцев рук до кончиков пальцев ног, а надо еще ниже на 9 сантиметров. И много ли вы видели офисных работников, которые без проблем подтягиваются больше 10 раз?
Несмотря на кажущееся трудности, в прошлом году 966 югорчан выполнили нормы ГТО. 479 из них получили золотую награду, и половина из них – женщины.
– Неудивительно, ведь женщины более ответственно подходят к вопросам здоровья, ведут здоровый образ жизни. Да, и на тренировки ко мне из 20 человек ходит только двое мужчин. А среди моих спортсменок есть Альбина Адамовна Дерябина, ей 74 года. В прошлом году она заработала бронзовый значок, а в этом выполнила нормативы на серебряный. Вместе с ней справились успешно с тестами ГТО еще 9 серебряных волонтеров, которых я тренирую, – с гордостью говорит тренер ушу и начальник отдела ГТО Геннадий Коротков.