Три мурала, посвящённых погибшим героям СВО откроют в школах Тюмени
9 сентября в школе № 22 в рамках совместного с партией «Единая Россия» и Минпросвещения РФ проекта «Лица Героев» в торжественной обстановке откроют мурал, посвящённый выпускнику школы № 22 Раменских Виталию Сергеевичу — герою СВО, кавалеру Ордена Мужества.
В рамках открытия пройдёт музыкально-танцевальная постановка от учеников школы, а классный руководитель Виталия расскажет о школьных годах погибшего героя ученикам старших классов. На мероприятии также выступят первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Викторович Артюхов и федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев. Также, в ближайшее время, будут открыты портреты героев СВО в двух школах Тюмени: МАОУ СОШ № 37 и МАОУ Московской СОШ.
Портреты изображены на стенах возле учебных классов, где учились герои СВО.
«Важно, чтобы подрастающее поколение знало героев в лицо и изучало историю своей страны. Герои среди нас, и каждый ученик, когда заходит в класс, должен понимать, что на защите Родины стоят такие же люди, как он, которые когда-то сидели за его партой», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
«Когда у меня появилась идея проекта, я не думал, что получу такой отклик от людей. За этими портретами стоит живая история и люди, которые отдали свою жизнь, и люди, которые вырастили настоящих героев, людей, которые защищали других ценой своей жизни», — сказал руководитель проекта «Лица Героев» Арсений Федько.
Открытие проекта «Лица Героев» пройдёт 9 сентября в школе № 22 в 12:30 по адресу ул. Садовая, 121.
Молодая Гвардия Единой России