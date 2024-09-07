Военные летчики - участники СВО - поблагодарили ребятишек из Ханты-Мансийска за письма поддержки
В своем ответном видеообращении авиаторы Росгвардии, выполняющие боевые задачи в небе над Запорожской и Херсонской областями, выразили искреннюю благодарность воспитанникам Центра искусств для одаренных детей Севера из ХМАО - Югры за тёплые слова и отметили, что такие письма из дома очень важны. А еще пожелали ребятишкам успешной учебы, новых знаний и отличных оценок в наступившем учебном году.
Весточки своим защитникам – бойцам и офицерам войск национальной гвардии, принимающим участие в СВО, были написаны детьми из Уральских регионов в рамках всероссийской патриотической акции «Письмо солдату».
В своих посланиях ребята поблагодарили росгвардейцев за смелость и решительность, а также пожелали успехов, здоровья и скорейшего возвращения домой.
Здесь, в зоне боевых действий, к детским письмам поддержки росгвардейцы относятся с особой бережностью, трепетом и теплотой. Пилоты берут их с собой на боевые вылеты как обереги. Ведь незамысловатые искренние строки, написанные девчонками и мальчишками, напоминают о том, что родные и близкие ждут дома. А значит, они непременно вернутся с победой, живыми и здоровыми.