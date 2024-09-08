Более 100 фермеров продают свою продукцию в Ханты-Мансийске на фестивале «Свое»
В Ханты-Мансийске впервые проходит фестиваль фермерской продукции «Свое». В столицу Югры съехались производители со всей Югры и семи регионов России. Ярмарка развернулась у Археопарка. Здесь посетители могут приобрести экологически чистую продукцию напрямую у производителей развернулась на территории Археопарка. На прилавках представлены товары более 100 фермерских хозяйств автономного округа и других регионов страны.
«Фестиваль — это не просто ярмарка, это уникальная площадка и для общения и обмена опытом, для демонстрации своей продукции. На площадке свою продукцию представляют более 70 уникальных производителей из 14 регионов. Это не просто цифры, не просто числа. Каждая продукция — это не просто вкус, это еще и огромный труд, это история, это традиции производителей. Я верю, что каждый из вас здесь найдет что-то уникальное для себя, новый вкус», — сказал первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.
Организаторы площадки — правительство Югры и «Россельхозбанк». Фестиваль направлен на поддержку фермерских хозяйств и региональных брендов, развитие малого и среднего бизнеса в аграрном секторе.
«Мы в Ханты-Мансийске с фестивалем первый раз. Но сам фестиваль проводим уже седьмой год. В этом году фестиваль проводится в шести городах. Он начался с Великого Новгорода, проводился в Суздале, Вологде, Горно-Алтайске. В эти выходные проходят в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске. За эти три недели фестиваля свою продукцию представили 500 тысяч фермеров, продано больше 20 тонн фермерской продукции. Для нас этот фестиваль важен, потому что он позволяет познакомиться с фермерской продукцией, приобрести ее, найти для себя любимые бренды. Но как любой праздник фестиваль закончится и закроет свои двери. Но фермерская продукция с вами останется, потому что в 2020 году мы создали платформу-маркетплейс «Свое родное» и вы можете заказать фермерскую продукцию с доставкой в пункты выдачи или домой», — отметила заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Анна Кузнецова.
Ассортимент на прилавках очень разнообразный: колбасы, молочные и мясные продукты, масла, свежая зелень, редиска, садовые цветы, шоколад, варенье, грибы, ягоды, рыба.
«Мы приехали из города Сургут. Привезли с собой смесь для настоечек, орешки, залитые медом — натуральный полезный десерт, а также натуральный травяной чай — это наши авторские рецепты из местных трав и частично алтайских. Все без ароматизаторов, без всякой химии, полностью натуральное и вкусное. На таких ярмарках нам интересно лично пообщаться с клиентами, с покупателями, порадовать их и получить обратную связь от людей», — сказала основательница бренда «Евгения Травница».
Как рассказала посетительница фестиваля«Свое» Светлана Батыршина рассказала, что вскоре планирует поездку в гости в Санкт-Петербург, и приехала на ярмарку, чтобы купить гостинцу для близких.
«Мне нравится, что это место, которое позволяет выбрать сувениры, подарки гостинцы для людей, которые находятся в других городах. Здесь все вкусно, колоритно и прекрасно. Я выбрала в качестве подарков игрушки на елку ручной работы, вкусности, чай. Такая площадка очень полезна для людей, которые привыкли покупать продукты в супермаркетах, и не знают, что есть вот такие фермерские хозяйства, которые продают очень полезные, вкусные вещи, продукты», — отметила Светлана.
Фестиваль «Свое» стал площадкой, где жители могут продегустировать и купить местные деликатесы.
«Уверен, что самобытные гастрономические традиции нашего региона и авторские рецепты не оставят равнодушными участников фестиваля, а фермеры и товаропроизводители найдут новых клиентов и смогут эффективно продвигать собственные бренды в дальнейшем», — отметил член Совета Федерации РФ от Югры Александр Новьюхов.