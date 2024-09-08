Руслан Кухарук вступил в должность губернатора Югры
В Ханты-Мансийском автономном округе завершилась церемония вступления в должность губернатора Югры Руслана Кухарука.
«Уважаемые коллеги, дорогие югорчане, благодарю за поздравления, теплые слова и поддержку. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное мне доверие. Возглавлять Югру для меня большая честь и ответственность. Руководствуюсь этим с первого дня работы в родной Югре», — сказал в завершении церемонии новый губернатор Югры Руслан Кухарк.
Напомним, Руслан Кухарук был избран губернатором Югры сегодня на заседании окружного парламента.