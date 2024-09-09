Более 100 человек приняли участие в спартакиаде рабочей молодежи в Тюмени
В эти выходные представители тюменских предприятий, органов власти и общественных организаций собрались для участия в спартакиаде рабочей молодежи. Более 100 участников продемонстрировали свои спортивные навыки в мини-футболе, волейболе, стритболе и шахматах.
Среди команд-участников были представители прокуратуры, ФССП, Росреестра, ТДСК, СУЭНКО и других организаций.
«Спартакиаду для работников предприятий мы проводим впервые. Летом организовывали турнир по мини-футболу и получили положительный отклик, поэтому решили собрать участников на большую спартакиаду. Участники сразились за первое место, а также получили заряд энергии и новые знакомства», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Победители в каждом из направлений получили призы от партнеров, среди которых термальный курорт «ЛетоЛето», флоат-центр, «Киномакс» и партия «Единая Россия».
Мероприятие прошло при поддержке департамента спорта и молодежной политики Тюмени на базе МАУ ДО СШ «Тура» совместно со Штабом Общественной поддержки.
Молодая Гвардия Единой России