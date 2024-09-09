В АУ "Советская районная больница" идет подготовка к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ
Первая партия вакцины против гриппа для взрослых Флю-м и детская Ультрикс Квадри уже поступила в медучреждение. Главный врач Советской районной больницы традиционно одним из первых посетил прививочный кабинет.
"Вакцинация - это единственный способ с доказанной эффективностью предотвращения инфекционного заболевания, в данном случае гриппа и его осложнений. Мы получили почти 5000 доз вакцины. В первую очередь стоит задача привить организованных детей - это воспитанники детских садов и обучающиеся. Также в приоритете иммунизация медицинских работников и работников образовательных организаций. Это обусловлено большим количеством контактов данной категории " - отметил Владимир Антонов.
Прививки против гриппа детям являются обязательными и включены в Национальный календарь профилактических прививок России. Их ставят здоровым детям после осмотра педиатра и с согласия родителей.
Иммунизация в Советском районе продвигается активными темпами. За три дня привито около 1300 человек целевой группы.