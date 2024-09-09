Военнослужащие и сотрудники Росгвардии организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в Югре
В рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области.
Представители территориального органа Росгвардии подготовили наборы предметов первой необходимости, продукты питания длительного хранения, а также средства личной гигиены.
Собранные «Коробки добра» были переданы волонтерам Гуманитарного добровольческого корпуса в Ханты-Мансийске, откуда они отправятся адресатам в пункты временного размещения.
Специалисты поблагодарили личный состав ведомства и неравнодушных горожан за оказанную помощь.
«Неважно, кто ты — воспитатель детсада, служащий Росгвардии, медсестра или госслужащий — главное, что всех объединяет тревога за тех, кто там, под обстрелами, и желание помочь всем необходимым. Спасибо вам за единение, неравнодушные!», —сказано в благодарственном посте Гумкорпуса в социальной сети.
В ближайшее время гуманитарная помощь будет доставлена в Курскую область.