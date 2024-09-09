Борис Хохряков принял участие в расширенном заседании Правительства.
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Руслан Кухарук. Рассмотрено 18 вопросов. Заседание Правительства прошло в расширенном составе, с приглашением глав муниципальных образований Югры.
В ходе работы установлена величина прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в округе на 2025 год. В целом на душу населения – 21 252 рубля, для трудоспособного населения 23 165 рублей, для пенсионеров – 18 334 рубля, для детей – 21 286 рублей.
Величина прожиточного минимума нужна для оценки уровня жизни населения Югры при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования бюджета автономного округа и других, установленных федеральным законодательством целей.
Утверждено постановление Правительства округа о памятнике природы регионального значения «Ягельный». Он создается в Нижневартовском районе автономного округа по инициативе коренных жителей поселков Новоаганск, Аган, Варьеган для сохранения ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении лишайниковых лесов, используемых как оленьи пастбища, редких видов объектов животного и растительного мира, среды их обитания. Утверждены границы памятника природы, устанавливается режим особой охраны и использования территории.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры