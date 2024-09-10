Ханты-Мансийский автономный округ – Югра присоединился к акции «Поделись своим Знанием»
Просветительская акция Российского общества «Знание» стартовала в России уже в пятый раз. В Ханты-Мансийске лектором стала проектный менеджер административного управления Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Мария Залевская.
Мероприятие состоялось в Югорском государственном университете. Участие во встрече приняли студенты и педагоги учебного учреждения. Мария Залевская выступила с темой «Университет как центр креативности». Слушатели узнали, в чем заключается потенциал высшего учебного заведения как двигателя регионального экономического развития.
«В университетах реализуется предпринимательское образование, которое с помощью венчурного капитала будет способствовать созданию новых компаний и обогатит экономику региона, а следовательно и страны», – рассказала лектор.
Также Мария Залевская отметила, что главным ресурсом креативной индустрии является человек – его умения, знания, навыки и талант, способные двигать экономику к новым вершинам. По словам лектора, одним из ключевых направлений развития данной отрасли является вклад в преумножение человеческого капитала.
«Необходимо дальнейшее развитие государственных финансовых механизмов поддержки творческого потенциала населения, не только как формы сохранения и развития культуры и творчества в автономном округе, но и как одного из важных двигателей экономики. Каждый человек талантлив, его способности определяют векторы профессионального и личного развития в течение всей жизни. В современном мире «персональная огранка» талантов человека, придание имеющимся навыкам правильной формы, создание новых плоскостей и граней его самореализации становится первоочередной задачей», – подчеркнула она.
Следующая лекция в рамках проекта «Поделись своим Знанием» пройдет в ХМАО – Югре 13 сентября. С темой «Homoeconomicus – центр экономики предложения» в Югорском государственном университете выступит директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Афанасьев. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.
Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» проводится с 2021 года. География проекта охватывает все регионы России от Сахалина до Калининграда. Каждый год в течение всего сентября выдающиеся люди из разных сфер деятельности возвращаются в школы и проводят уроки об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Спикерами выступают представители исполнительной власти, культуры и спорта, общественные деятели, предприниматели и другие эксперты из разных отраслей. Слушателям предоставляется возможность расширить свой кругозор и найти новых друзей и единомышленников.
В этом году эта акция станет по-настоящему народной: со 2 по 30 сентября любой желающий может зарегистрироваться на сайте проекта и выступить с лекцией. В поддержку лекторов на портале запущен специальный раздел – библиотека методических материалов, где спикеры смогут найти презентацию или ход лекции для использования в своем выступлении.