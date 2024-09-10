Югорчане с инвалидностью могут получить компенсацию стоимости полиса ОСАГО от регионального Отделения СФР
С 2022 года Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предоставляет отдельные меры поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения. К одной из таких мер относится компенсация стоимости полиса ОСАГО.
Право на получение компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА).
«Компенсация стоимости полиса ОСАГО предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе может быть учтено не более трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя», — рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Выплата назначается автоматически на основании сведений, поступивших из Федерального реестра инвалидов и Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Для проактивного назначения необходимы:
- сведения о полисе ОСАГО;
- данные об установленной инвалидности и медицинских показаниях для приобретения транспорта;
- сведения о законном представителе (если он заключал договор ОСАГО).
При отсутствии данных в информационных системах компенсация автоматически назначена не будет. В этом случае необходимо подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре или МФЦ. Все дополнительные сведения, необходимые для предоставления компенсации, Отделение Социального фонда по ХМАО – Югре запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Реестр инвалидов и ЕГИССО всех необходимых сведений либо в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления. Если в распоряжении Отделения поступили не все документы и сведения, необходимые для принятия решения о выплате, срок рассмотрения может быть увеличен на 5 рабочих дней. Выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня вынесения положительного решения.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
Социальный фонд России по ХМАО- Югре