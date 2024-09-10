Югорчане могут принять участие в конкурсе "Для чего я помню третье сентября"
Продолжается прием заявок для участия в конкурсе «Для чего я помню третье сентября», приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Участниками могут стать граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. Для этого им необходимо снять видеоролик о том, для чего необходимо помнить события 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан, разместить его в социальной сети «Вконтакте» или на Яндекс.Диске с хештегами: #Япомню3сентября, #БудущееБЕЗтерроризма2024.
При подаче заявки на конкурс через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» в анкете необходимо прикрепить ссылку на видеоролик.
Прием заявок на участие осуществляется до 17 сентября. По итогам мероприятия экспертная комиссия определит победителей и призеров, которые получат ценные призы.
Целью конкурса, организатором которого выступает Федеральное агентство по делам молодежи, является привлечение внимания широких слоев молодежи к проблеме терроризма и экстремизма, разделения общества по территориальным, национальным, культурным и иным признакам, вовлечение молодых людей в деятельность по формированию позитивных установок, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, противодействие идеям сепаратизма.
Подробности и регистрация на сайте https://myrosmol.ru/measures/view/105141