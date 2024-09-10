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Итоги единого дня голосования в Югре

10.09.2024

Об итогах единого дня голосования в Югре шла речь вчера, 9 сентября 2024 года, на пресс-конференции в РИЦ «Югра». О явке, о ходе голосования, о результатах голосования на выборах рассказали приглашенные спикеры: председатель избирательной комиссии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Денис Корнеев, уполномоченный по правам Человека автономного округа Наталья Стребкова и председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Открывая брифинг, председатель избиркома Денис Корнеев сообщил, что Единый день голосования в Югре состоялся.

В целом, явка по всем муниципальных выборам составила 22, 22%, в абсолюте 16 435 избирателей приняло участие в голосовании.

Говоря о выборе глав, отметим, что шесть глав муниципальных образований были выдвинуты от «Единой России», один от «КПРФ» и один кандидат –  самовыдвиженец.

На пресс-конференции были озвучены итоги выборов. Выборы главы сельского поселения Болчары Кондинского района: в выборах приняли участие 53,42% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Шишкин Михаил Валентинович (Единая Россия) – 77,32%;

- Мокроусов Сергей Юрьевич (самовыдвижение) – 18,54%;

- Оларь Галина Владимировна (ЛДПР) – 1,22%;

- Фунтусова Марина Бондовна (самовыдвижение) – 0,61%.

Выборы главы муниципального образования сельского поселения Сергино Октябрьского района: в выборах приняли участие 45,48% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Марков Сергей Иванович (Единая Россия) – 77,20%;

- Злыгостев Константин Олегович (ЛДПР) – 18,74%.

В выборах главы городского поселения Коммунистического Советского района приняли участие 48,31% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Карачевцева Оксана Николаевна (Единая Россия) – 60,00%;       

- Мартынова Наталия Евгеньевна (КПРФ) – 30,00%;

- Блинов Александр Васильевич (самовыдвижение) – 3,81%;      

- Логачев Максим Юрьевич (Коммунисты России) – 3,49%.

В выборах главы муниципального образования городского поселения Белый Яр Сургутского района приняли участие 14,80% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Мансуров Владимир Петрович (Единая Россия) – 60,40%;

- Матвийчук Наталья Николаевна (самовыдвижение) – 22,17%;

- Бельский Владимир Николаевич (КПРФ) – 11,16 %;       

- Майоров Вадим Сергеевич (ЛДПР) – 1,97 %;

- Заболоцкая Анастасия Юрьевна (самовыдвижение) – 1,52%;   

- Злобин Артем Владимирович (Справедливая Россия – за правду) – 1,21%.

В выборах главы городского поселения Федоровского Сургутского района приняли участие 26,87% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Болотов Сергей Геннадьевич (Единая Россия) – 52,28%;

- Кудрявцев Алексей Юрьевич (самовыдвижение) – 22,19 %;      

- Сорокин Виктор Михайлович (Новые Люди) – 14,26%;

- Казиев Вадим Мансурович (ЛДПР) – 6,30%;

- Режевалиев Буниётжан Халмаматович (КПРФ) – 2,01%;

- Суслов Максим Эдуардович (самовыдвижение) – 0,59%.   

В выборах главы сельского поселения Нижнесортымского Сургутского района приняло участие 35,92% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Рымарев Петр Владимирович (Единая Россия) – 72,98%;

- Яремко Иван Романович (ЛДПР) – 10,72%;

- Исмагилова Регина Мирсаитовна (Справедливая Россия – За правду) – 8,23%;       

- Баратова Саниям Бахадыровна (самовыдвижение) – 5,31%.

В выборах главы сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района приняли участие 50,73% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Абдурахманов Рустам Абдурахманович (самовыдвижение) – 65,78%;

- Тукранов Сергей Васильевич (Единая Россия) – 22,22%;                   

- Соколова Ирина Петровна (Партия Социальной Защиты) – 6,67 %.

В выборах главы сельского поселения Цингалы Ханты-Мансийского района приняли участие 65,33% избирателей, голоса распределились следующим образом:

- Козлов Алексей Иванович (КПРФ) – 82,52%;     

- Коновалов Федор Александрович (Единая Россия) – 10,36%;

- Калиниченко Олег Николаевич (Справедливая Россия – За правду) – 2,59%;       

- Печников Макар Витальевич (ЛДПР) – 0,97%.

Напомним, что кроме голосования за глав городских и сельских поселений прошли и дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Югорскому одномандатному округу, в которых приняли участие 15 505 избирателей, что составило 28,34 % явки. Окружная избирательная комиссия определила результаты дополнительных выборов депутата Думы автономного округа по Югорскому одномандатному избирательному округу № 2. Им признан зарегистрированный кандидат –  Аксёнов Дмитрий Александрович (Единая Россия) с результатом 53,44% голосов.

Также на пресс-конференции были озвучены итоги выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Результаты дополнительных выборов депутатов думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам таковы:

- Благородов Сергей Васильевич (Единая Россия) – 35,69% (одномандатный избирательный округ № 10);

- Власова Светлана Валентиновна  (Единая Россия) – 66,67% (одномандатный избирательный округ № 12).   

Дополнительные выборы  депутатов Думы города Нефтеюганска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:

- Третьяков Дмитрий Геннадьевич (Единая Россия) – 61,30% (одномандатный избирательный округ № 9)

- Терегулова Наталья Вячеславовна (Единая Россия) – 85,52% (одномандатный избирательный округ № 15)

- Росинский Виталий Викторович (Единая Россия) – 68,07% (одномандатный избирательный округ № 18).

Дополнительные выборы депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5:   

- Осадчая Резида Тагировна (Единая Россия) – 71,72%.

Дополнительные выборы  депутата Думы города Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2:   

- Степура Владимир Иванович (Единая Россия) – 84,88%.

Дополнительные выборы  депутатов Думы Советского района шестого созыва по одномандатным избирательным округам:   

- Апатов Максим Андреевич (КПРФ) – 40,80% (одномандатный избирательный округ № 1);

- Сухицкий Юрий Михайлович  (Справедливая Россия – За правду) – 54,78% (одномандатный избирательный округ № 12).

Результаты выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический шестого созыва:

- Фалина Светлана Александровна (Единая Россия) –  61,37%;

- Кудрявцева Ольга Владимировна (Единая Россия) – 60,41%;

- Таушканов Игорь Михайлович (ЛДПР) – 52,78%;

- Рудомётов Вячеслав Анатольевич (Единая Россия) – 48,81%;

- Пейль Константин Владимирович (Единая Россия) –  47,22%;

- Федоренко Галина Африковна (Единая Россия) –  42,45%;

- Таушканова Татьяна Николаевна (ЛДПР) – 42,45%;

- Агеева Светлана Сергеевна (Единая Россия) –  41,49%;

- Лебедева Валентина Вениаминовна (Единая Россия) –  40,70%;

- Мартынова Наталия Евгеньевна (КПРФ) – 39,90%.

По результатам дополнительных выборов депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4   

75,00% голосов набрала Голубова Юлия Александровна (Единая Россия).

По результатам дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Луговского пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Тимошинов Юрий Владимирович (Единая Россия) набрал 42,53% голосов.

Ирина Самсонова

10.09.2024

10.09.2024