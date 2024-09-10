Итоги единого дня голосования в Югре
Об итогах единого дня голосования в Югре шла речь вчера, 9 сентября 2024 года, на пресс-конференции в РИЦ «Югра». О явке, о ходе голосования, о результатах голосования на выборах рассказали приглашенные спикеры: председатель избирательной комиссии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Денис Корнеев, уполномоченный по правам Человека автономного округа Наталья Стребкова и председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.
Открывая брифинг, председатель избиркома Денис Корнеев сообщил, что Единый день голосования в Югре состоялся.
В целом, явка по всем муниципальных выборам составила 22, 22%, в абсолюте 16 435 избирателей приняло участие в голосовании.
Говоря о выборе глав, отметим, что шесть глав муниципальных образований были выдвинуты от «Единой России», один от «КПРФ» и один кандидат – самовыдвиженец.
На пресс-конференции были озвучены итоги выборов. Выборы главы сельского поселения Болчары Кондинского района: в выборах приняли участие 53,42% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Шишкин Михаил Валентинович (Единая Россия) – 77,32%;
- Мокроусов Сергей Юрьевич (самовыдвижение) – 18,54%;
- Оларь Галина Владимировна (ЛДПР) – 1,22%;
- Фунтусова Марина Бондовна (самовыдвижение) – 0,61%.
Выборы главы муниципального образования сельского поселения Сергино Октябрьского района: в выборах приняли участие 45,48% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Марков Сергей Иванович (Единая Россия) – 77,20%;
- Злыгостев Константин Олегович (ЛДПР) – 18,74%.
В выборах главы городского поселения Коммунистического Советского района приняли участие 48,31% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Карачевцева Оксана Николаевна (Единая Россия) – 60,00%;
- Мартынова Наталия Евгеньевна (КПРФ) – 30,00%;
- Блинов Александр Васильевич (самовыдвижение) – 3,81%;
- Логачев Максим Юрьевич (Коммунисты России) – 3,49%.
В выборах главы муниципального образования городского поселения Белый Яр Сургутского района приняли участие 14,80% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Мансуров Владимир Петрович (Единая Россия) – 60,40%;
- Матвийчук Наталья Николаевна (самовыдвижение) – 22,17%;
- Бельский Владимир Николаевич (КПРФ) – 11,16 %;
- Майоров Вадим Сергеевич (ЛДПР) – 1,97 %;
- Заболоцкая Анастасия Юрьевна (самовыдвижение) – 1,52%;
- Злобин Артем Владимирович (Справедливая Россия – за правду) – 1,21%.
В выборах главы городского поселения Федоровского Сургутского района приняли участие 26,87% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Болотов Сергей Геннадьевич (Единая Россия) – 52,28%;
- Кудрявцев Алексей Юрьевич (самовыдвижение) – 22,19 %;
- Сорокин Виктор Михайлович (Новые Люди) – 14,26%;
- Казиев Вадим Мансурович (ЛДПР) – 6,30%;
- Режевалиев Буниётжан Халмаматович (КПРФ) – 2,01%;
- Суслов Максим Эдуардович (самовыдвижение) – 0,59%.
В выборах главы сельского поселения Нижнесортымского Сургутского района приняло участие 35,92% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Рымарев Петр Владимирович (Единая Россия) – 72,98%;
- Яремко Иван Романович (ЛДПР) – 10,72%;
- Исмагилова Регина Мирсаитовна (Справедливая Россия – За правду) – 8,23%;
- Баратова Саниям Бахадыровна (самовыдвижение) – 5,31%.
В выборах главы сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района приняли участие 50,73% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Абдурахманов Рустам Абдурахманович (самовыдвижение) – 65,78%;
- Тукранов Сергей Васильевич (Единая Россия) – 22,22%;
- Соколова Ирина Петровна (Партия Социальной Защиты) – 6,67 %.
В выборах главы сельского поселения Цингалы Ханты-Мансийского района приняли участие 65,33% избирателей, голоса распределились следующим образом:
- Козлов Алексей Иванович (КПРФ) – 82,52%;
- Коновалов Федор Александрович (Единая Россия) – 10,36%;
- Калиниченко Олег Николаевич (Справедливая Россия – За правду) – 2,59%;
- Печников Макар Витальевич (ЛДПР) – 0,97%.
Напомним, что кроме голосования за глав городских и сельских поселений прошли и дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Югорскому одномандатному округу, в которых приняли участие 15 505 избирателей, что составило 28,34 % явки. Окружная избирательная комиссия определила результаты дополнительных выборов депутата Думы автономного округа по Югорскому одномандатному избирательному округу № 2. Им признан зарегистрированный кандидат – Аксёнов Дмитрий Александрович (Единая Россия) с результатом 53,44% голосов.
Также на пресс-конференции были озвучены итоги выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Результаты дополнительных выборов депутатов думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам таковы:
- Благородов Сергей Васильевич (Единая Россия) – 35,69% (одномандатный избирательный округ № 10);
- Власова Светлана Валентиновна (Единая Россия) – 66,67% (одномандатный избирательный округ № 12).
Дополнительные выборы депутатов Думы города Нефтеюганска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:
- Третьяков Дмитрий Геннадьевич (Единая Россия) – 61,30% (одномандатный избирательный округ № 9)
- Терегулова Наталья Вячеславовна (Единая Россия) – 85,52% (одномандатный избирательный округ № 15)
- Росинский Виталий Викторович (Единая Россия) – 68,07% (одномандатный избирательный округ № 18).
Дополнительные выборы депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5:
- Осадчая Резида Тагировна (Единая Россия) – 71,72%.
Дополнительные выборы депутата Думы города Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2:
- Степура Владимир Иванович (Единая Россия) – 84,88%.
Дополнительные выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва по одномандатным избирательным округам:
- Апатов Максим Андреевич (КПРФ) – 40,80% (одномандатный избирательный округ № 1);
- Сухицкий Юрий Михайлович (Справедливая Россия – За правду) – 54,78% (одномандатный избирательный округ № 12).
Результаты выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический шестого созыва:
- Фалина Светлана Александровна (Единая Россия) – 61,37%;
- Кудрявцева Ольга Владимировна (Единая Россия) – 60,41%;
- Таушканов Игорь Михайлович (ЛДПР) – 52,78%;
- Рудомётов Вячеслав Анатольевич (Единая Россия) – 48,81%;
- Пейль Константин Владимирович (Единая Россия) – 47,22%;
- Федоренко Галина Африковна (Единая Россия) – 42,45%;
- Таушканова Татьяна Николаевна (ЛДПР) – 42,45%;
- Агеева Светлана Сергеевна (Единая Россия) – 41,49%;
- Лебедева Валентина Вениаминовна (Единая Россия) – 40,70%;
- Мартынова Наталия Евгеньевна (КПРФ) – 39,90%.
По результатам дополнительных выборов депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
75,00% голосов набрала Голубова Юлия Александровна (Единая Россия).
По результатам дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Луговского пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Тимошинов Юрий Владимирович (Единая Россия) набрал 42,53% голосов.
Ирина Самсонова