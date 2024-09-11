Участники форума «Ростов» платформы Росмолодёжь.События создадут продукты для отечественных предприятий АПК
9 сентября в Ростовской области состоялась церемония открытия Всероссийского молодёжного образовательного форума «Ростов» платформы Росмолодёжь.События. Форум проводится в 15-ый раз и в 2024 году впервые получил статус всероссийского. Он объединил 550 участников из 72 регионов страны, для которых работа в российском сельском хозяйстве — престижное, перспективное и важное призвание.
Главная тема образовательной программы — развитие сельских территорий и аграрного сектора. Молодые люди разработают модели предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и карту развития сельскохозяйственного направления работы Российских студенческих отрядов, создадут продукты для отечественных агропромышленных холдингов: «ЭКО-культура», «Агрокомплекс Выселковский», ГК «Эконива», ГК «Дамате».
На церемонии открытия было организовано шествие волонтёров и дирекции форума с 60-метровым флагом России. Акция стала олицетворением сплочённости жителей страны, традицией, ведь воспитание патриотизма и гражданской ответственности у молодого поколения — неотъемлемая часть программы форума «Ростов».
Заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Вероника Милинчук зачитала приветственный адрес полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимира Устинова. Он отметил, что форум «Ростов» становится точкой притяжения специалистов, которые развивают и преображают сферу сельского хозяйства в России: «Форум впервые за 15 лет проходит в статусе всероссийского. Он объединяет молодых людей, обладающих высокими знаниями, научной подготовкой и активным исследовательским потенциалом. Убеждён, что работа форума в качестве всероссийского молодёжного пространства по вопросам эффективной реализации программ и проектов в аграрной сфере позволит воплотить в жизнь самые передовые инициативы, а также сформировать у молодёжи потребность активного участия в реализации программ социально-экономического развития нашей страны».
Заместитель губернатора Ростовской области Артём Хохлов подчеркнул, что сельское хозяйство — сфера, в которой каждый человек может найти для себя возможности, и сегодня вектор поддержки молодёжи, особенно сельской молодёжи, сильно меняется. Он также рассказал о работе Круглогодичного молодёжного образовательного центра «Молодёжная станица "Дон"», который был открыт вместе с другими 11 молодёжными центрами в апреле 2024 года в режиме ВКС Президентом России Владимиром Путиным. «Мы работаем с молодёжной инфраструктурой, и при поддержке Росмолодёжи в Ростовской области создан Круглогодичный молодёжный образовательный центр на базе Донского государственного технического университета. Его основная цель — развитие навыков и компетенций у молодых людей, готовых формировать новый современный образ села. Выпускники центра находятся сегодня здесь, среди участников форума!» — сказал Артём Хохлов.
Масштаб программы события наглядно показывает перспективы отрасли АПК, вдохновляя подрастающее поколение связать свою профессию с важным призванием — обеспечивать продовольственную безопасность России. Это отметил глава Администрации Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко. «Впервые на Неклиновской земле собрались представители не только из Ростовской области, но и практически из всех регионов России. Мы подготовили для вас насыщенную программу, чтобы показать, как работают наши предприятия, как живут и трудятся люди в сельской местности. Надеемся, что вы поделитесь своими знаниями, идеями и мечтами, которые помогут развивать аграрный сектор. Ведь именно мечтающая молодёжь строит будущее нашей страны!» — резюмировал он.
Участники присоединятся к «Мастерской развития сельских территорий: проекты для села» и «Профессионалам АПК будущего». Вместе с экспертами они рассмотрят успешные практики и проекты по повышению качества жизни в сельской местности, создадут образ современного специалиста АПК и встретятся с потенциальными работодателями и инвесторами.
Кроме того, на форуме пройдёт конкурс Росмолодёжь.Гранты: молодые люди представят социально значимые инициативы, а победители получат до миллиона рублей на проект, который реализуют в течение года.
Благодаря технологическому и информационному партнёру форума, компании VK, участники заработают баллы и обменяют их на мерч и другие подарки от спонсоров. Сейчас в мини-приложении «Другое Дело» ВКонтакте молодых людей ждёт марафон заданий: установить эмодзи-статус форума, вызовы в VK Шагах, челленджи в Историях и Клипах. Агрохолдинг «СТЕПЬ» также подготовил для участников форума онлайн-конкурс, победителям которого вручат фирменные подарки.