Почти 5 тысяч вартовчан защитились от вируса гриппа
В БУ «Нижневартовская городская поликлиника» продолжается прививочная кампания против гриппа. Получен очередной транш вакцины: 15220 доз «Совигриппа» и 780 доз «Ультрикс квадри» для вакцинации беременных. В этом эпид. сезоне привили уже 4719 жителей города. Всего иммунизацией планируется охватить 128190 граждан. Во всех структурных подразделениях готовы обеспечить их необходимым количеством вакцин, поставки которых производятся регулярно.
Противоэпидемиологическая служба учреждения напоминает, что для получения прививки от гриппа можно обращаться в прививочные кабинеты поликлиник по месту жительства, беременным – в женскую консультацию. Кроме того, возможен выезд мобильных прививочных бригад на предприятия города для иммунизации работающих граждан. Иммунитет к вирусу гриппа формируется в течение 14 дней после введения вакцины и сохраняется до 1 года.
«Вакцинопрофилактика является ключевым инструментом в борьбе с гриппом и защитой общественного здоровья. Важно не только получить прививку, но и сделать это своевременно, чтобы минимизировать риски заболевания и распространения вируса. Доверьтесь науке и сделайте важный шаг к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих», - подчеркнула врач-эпидемиолог Ирина Егорова.