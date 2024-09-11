Росгвардия почтила память военнослужащего внутренних войск кавалера ордена Мужества рядового Тихон Антона

В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО ­– Югре приняли участие в памятном митинге, посвященном 25-летию со дня гибели рядового Тихона Антона, который ценой своей жизни выполнил служебно-боевую задачу.