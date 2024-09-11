Росгвардия почтила память военнослужащего внутренних войск кавалера ордена Мужества рядового Тихон Антона
В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в памятном митинге, посвященном 25-летию со дня гибели рядового Тихона Антона, который ценой своей жизни выполнил служебно-боевую задачу.
Мероприятие состоялось у мемориальной доски, расположенной на стене дома по улице Энгельса, в котором проживает его мама Татьяна Тихон - председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Присутствующие минутой молчания почтили память героя.
В этот день мама Антона делилась своими воспоминаниями с росгвардейцами и журналистами. Также Татьяна Тихон рассказала, что в рамках патриотического проекта "Сердце матери" в музее школы N 8 в этом году фотографии Антона были включены в фотовыставку "Знаете, каким я парнем был...". А в 2022 году в память о её сыне в школе N 4 была открыта "Парта Героя".
«Герои живы, пока память о них жива. Мы сегодня вспоминаем самоотверженность и отвагу защитника нашей Родины - кавалера ордена Мужества рядового Тихон Антона. Тем самым мы показываем пример нашей молодежи, пример любви к Родине, ее истории, и сохраняем память о тех героях, которые выполняли и сейчас выполняют свой долг перед Отечеством», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Справочно:
5 июня 1998 года Антон Тихон был призван в отряд специального назначения внутренних войск. 5 сентября 1999 года в составе воинской части был направлен в Новолакский район Республики Дагестан. Во время проведения специальной операции по взятию телевышки был смертельно ранен минометным огнём. В том бою вместе с Антоном погибло ещё 34 его сослуживца. 13 декабря Антону исполнилось бы 45 лет.
Указом Президента РФ за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, Антон Тихон награжден орденом Мужества (посмертно).