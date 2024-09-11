Форум «Добрино» стал площадкой для взаимодействия государства и некоммерческих организаций в сфере социального и гражданского служения
9 сентября в Ханты-Мансийске форум социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События объединил 500 участников, приехавших со всей страны для развития молодёжной политики и некоммерческого сектора России. Форум включает серию направлений, благодаря которым участники смогут на несколько дней окунуться в сферу гражданского служения, освоить инновационные подходы и подробно ознакомиться со сферой социального служения.
Первый заместитель директора Департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Мария Орлова рассказала: «В 2023 году мы выиграли конкурс на создание здесь Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «Добрино» по направлению "общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества". Всероссийский форум социального призвания «Добрино» стал ключевым его событием».
Форум продлится до 13 сентября, его работа будет распределена по тематическим трекам. Один из самых крупных треков – «Обучение служением» от Ассоциации Добро.рф, в котором работа будет осуществляться по направлениям «Вузовская среда», «Социальные партнёры» и «Верификаторы». Молодые люди обсудят, как образование и социальные партнёры могут трансформировать общество и повлиять на развитие территорий через практику совместного решения задач, а также предложат свои варианты развития этого сектора.
«Сегодня молодёжная политика является одним из приоритетных направлений работы государства. Мы видим, что порой молодёжным общественным организациям необходимы специальные знания, которые позволят сделать проводимую ими работу более эффективной, масштабной, выйти на новый уровень развития своей НКО», – рассказал руководитель направления Росмолодёжь.Добро Юлия Устинова. Она также обратила внимание и на то, что взаимодействие между НКО и государством строится на двух «мостиках» – открытости и осознанности.
В этом году местом проведения форума стал Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «Добрино» – один из 12 подобных центров, которые Президент России Владимир Путин открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года. Основным вектором деятельности центра является развитие некоммерческого сектора и молодёжных инициатив.
«Проведение форума на территории Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи "Добрино" позволит участникам не только познакомиться с проектами и мероприятиями будущего центра, но и изучить тот опыт, который коллеги из Югры транслируют на мероприятиях форума», – прокомментировал руководитель проектного офиса по реализации Федеральной программы «Обучение служением» Дмитрий Варанкин.
Директор Центра развития сектора некоммерческих организаций Агентства стратегических инициатив Владимир Вайнер на форуме социального призвания «Добрино» выразил мнение, что будущее – за здоровой конкуренцией НКО, коммерческого и государственного секторов: «Модель устойчивого развития – найти доброе и человеческое, во всём найти фокус причастности и понимания. Далее выстраивается серьёзный пакет услуг, а потом модель сравнения, нормативно-правовая база и государственное решение. Однако начинается всё именно с человеческой модели устойчивого развития».
О необходимости разработки модели профессионального стандарта сотрудников НКО социальной сферы рассказал на пленарной сессии директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Мерсиянова.
Эксперт рассказал о передовых технологиях и методах повышения жизнеспособности и эффективности НКО: осознание важности задач, энтузиазм сотрудников, репутация организации, лидерские качества руководителей, доверие со стороны общества и внутри организации. Замыкает список – качество менеджмента. «Чтобы делать добрые дела, мало одного желания. Чтобы действительно приносить пользу, надо быть профессионалом», – заключила Ирина Мерсиянова.
В течение форума участники будут совершенствовать свои знания в вопросах менеджмента, разбираться в наиболее эффективном устройстве управленческих процессов в НКО и организациях социальной сферы.
На треке «Служение в медиа» участники будут говорить о том, как правильно рассказывать о социальных практиках, обсуждать кейсы и системные решения. На «Акселераторе социальных проектов» участники форума научатся формировать стратегии, правильно определять целевую аудиторию, изучать системы работы с качественным управлением и сильными командами. На треке «Служение как профессия» объединятся те, кто посвятил свою жизнь социальной работе, здесь они смогут увидеть новые смыслы в своей деятельности.
К окончанию форума участники планируют подготовить предложения по разработке методики оценки вклада НКО в достижение национальных целей развития, презентовать дополнения к стандарту «Управления социальными проектами», выработать межведомственные механизмы взаимодействия и подготовить серию межрегиональных проектов, оказать адресную помощь благополучателям в момент проведения форума и озвучить предложения по развитию системы кадрового обеспечения сектора НКО.