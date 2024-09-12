Почта России доставила технические средства реабилитации для 400 маломобильных жителей Югры
За период с января по август 2024 г. Почта доставила технические средства реабилитации (ТСР) почти 400 маломобильным жителям Югры. Компания обеспечивает ТСР все регионы страны в рамках, реализуемых Минтрудом и Социальным фондом госгарантий для людей с инвалидностью. В целом по стране технические средства реабилитации (ТСР) получили с помощью Почты почти 170 000 маломобильных жителей РФ.
Сейчас Почта доставляет одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специальные средства при нарушениях функций выделения, катетеры, различные упоры, рычаги, крепления, средства фиксации и приспособления для протезов. Вскоре компания может начать работу и с крупногабаритными ТСР — например, со специальными кроватями.
Заказ могут привезти клиенту курьеры Почты, также его можно забрать и в отделении. Большая часть получателей проживает в удалённых сельских территориях.