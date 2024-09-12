Итоги профилактического мероприятия «Оружие-2024» подведены в Югре
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги профилактического мероприятия «Оружие – 2024». Проверки граждан – владельцев оружия, а также юридических лиц, осуществляющих хранение, использование и торговлю оружием, прошли в преддверии Всероссийского Дня знаний, Единого дня голосования и были направлены на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, а также выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области оборота оружия.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы осуществили более 2 000 проверочных мероприятий, выявили свыше 50 нарушений правил оборота оружия, изъяли 24 единицы огнестрельного оружия, боеприпасы и порох. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Также было выявлено два преступления в сфере незаконного оборота оружия, содержащие признаки уголовно-наказуемого деяния.
За денежное вознаграждение в подразделения лицензионно-разрешительной работы ведомства гражданами было сдано 7 предметов вооружения и более 4000 боеприпасов.
Назначено к выплате более 100 тысяч рублей.