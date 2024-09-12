Отделение СФР по ХМАО - Югре оплатило более 30 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму более 213 миллионов рублей. Такой мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью. В общей сложности родителям оплачено 30 083 выходных дня.
Заявление родители подают своему работодателю, и с ним же согласовывают график предоставления выходных. Оплата этих дней осуществляется работодателем из собственных средств в размере среднего заработка, а затем Отделение СФР по ХМАО – Югре компенсирует ему расходы. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам в течение месяца.
«С сентября прошлого года дни по уходу стало возможным использовать в более удобном формате. Теперь можно накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком», — напомнила Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Важно! Денежная компенсация за неиспользуемые дни оплате не подлежит и не может быть предоставлена авансом. Перенос неиспользованных в календарном году дней на следующий год не производится.
Если у вас возникли вопросы, более подробную информацию можно получить у специалиста единого контакт-центра, позвонив по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт. – пт. с 09.00 до 17.00).
Социальный фонд России по ХМАО- Югре