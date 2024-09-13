За два дня фестиваль СВОЁ в Ханты-Мансийске посетили почти 20 тысяч жителей и гостей города
На территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» впервые прошёл фермерский фестиваль фермерской еды «СВОЁ», организованный Россельхозбанком совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрацией города Ханты-Мансийска и Фондом развития Югры.
За два дня фестиваль посетили 19,5 тысяч жителей и гостей города, приобрели почти 6,8 тонн вкусной фермерской продукции, а выручка фермеров превысила 10 млн рублей. Фестиваль стал одним из крупнейших по объёму реализованной продукции и лидером по результатам продаж среди регионов.
На фестивале представили свою продукцию 100 товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры и соседних регионов. Привлекали внимание традиционные мясные и рыбные деликатесы, благородные сыры, натуральные масла ручного производства, грибы, ягоды, чай и травы. Не иссякали очереди у домиков «Санта Мария» (рыбная продукция), «Дары Югры» (грибы и дикоросы) и «Евгении травницы». Молочную продукцию АО «Агроника», рыбные деликатесы «Иронии судьбы» и сувенирную продукцию «Подарок из Югры» раскупили в первый же день. Посетители пробовали, выбирали и покупали оленину, иван-чай, кедровые орехи, варенье из шишек. На прилавках можно было найти даже ягель – известный своими лекарственными свойствами.
Для горожан фестиваль стал не только вкусным, но и настоящим семейным городским праздником. Для детей организовали мастер-классы по изготовлению природного панно, роспись гипса и дерева, пряников в югорском стиле, изготовление текстильных народных игрушек, лепку фигурок из глины. Кроме того, была насыщенная культурная программа с выступлением творческих коллективов.